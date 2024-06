Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) gaat streng optreden tegen bedelaars die steeds vaker te zien zijn in de winkelstraten van Aalst. Zo wil hij een bedelverbod invoeren in de drukbezochte straten van het stadscentrum. Volgens D'Haese gaat het om professionele netwerken, die niet hulpbehoevend zijn. Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws!