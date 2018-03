Nieuws Burgemeester Brakel beloont tipgevers met cadeaubon in strijd tegen vandalisme

Stefaan Devleeschouwer, de burgemeester van Brakel, hanteert een opvallend nieuwe techniek om vandalen in zijn gemeente op te sporen. Brakelaars die een gouden tip geven om vandalen op te sporen, worden beloond met cadeaubonnen of festivaltickets. Devleeschouwer geeft toe dat zijn aanpak misschien niet volledig wettelijk is, maar voelt zich gesteund door de politiediensten en de inwoners van zijn gemeente. Het is volgens hem de enige nog resterende manier om de vandalen te vatten.