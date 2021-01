Burgemeester Beveren: "Wilde verhalen online onterecht, geen Noord-Afrikanen bij betrokken"

In een woning in de Veldstraat in Temse is er deze namiddag brand gesticht. De brand ontstond nadat een ruzie tussen twee mannen zwaar uit de hand was gelopen. Nadat beide mannen elkaar te lijf waren gegaan sloot één van hen zich op in een kamer en stichtte er brand. Vervolgens sprong één van hen vermoedelijk door een raam waarna hij spoorloos verdween. De andere man had ondertussen de brandweer gebeld. De brandweer kon voorkomen dat de woning helemaal uitbrandde. Maar toch is de brand- als waterschade in het huis aanzienlijk. De andere man liep bij de vechtpartij lichte verwondingen op en werd ter plaatse verzorgd. Of de dader van de brandstichting ondertussen al opgepakt is en wat de aanleiding voor de ruzie was is nog niet duidelijk.