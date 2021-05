Burgemeester Beveren: "Volg duel Waasland-Beveren - Seraing zaterdagavond thuis"

In Beveren bereiden ze zich voor op komend weekend. Zaterdag mogen, zoals overal in ons land, de terrassen weer open. En als het een beetje meezit, dan kan Waasland-Beveren zich ook redden in de hoogste voetbalklasse. Die spannende wedstrijd vindt zaterdagavond plaats. Bier, voetbal en ontlading, dat kan wel eens een fantastisch feest opleveren. Maar in tijden van corona is dat niet echt iets waar ze in Beveren op zitten te wachten. Samentroepen zal niet getolereerd worden. De parking van de Freethiel wordt hermetisch afgesloten. En ook in het centrum van de gemeente zal de politie extra waakzaam zijn.