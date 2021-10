Burgemeester Beveren verstrengt coronamaatregelen op gemeentescholen

In Beveren neemt burgemeester Marc Van De Vijver maatregelen in de hoop de scholen van verdere coronamiserie te besparen. Vanaf overmorgen moeten leerkrachten er opnieuw een mondmasker dragen, tenzij ze buiten lopen of duidelijk vooraan de klas staan. Ouders mogen scholen enkel nog binnen op afspraak en met een masker op. Bij klasuitstappen moeten de bubbels gerespecteerd worden, verder mogen klassen enkel nog gemengd worden als dat een pedagogische meerwaarde heeft. Dat zijn enkele van de ongeveer tien extra maatregelen die de burgemeester in totaal oplegt. Twee weken geleden moest een lagere school in Beveren nog dicht na een grote corona-uitbraak. Op andere scholen zijn er ook al heel wat positieve gevallen. De extra regels zijn van kracht in alle gemeentescholen. De vrije scholen wordt ook aangeraden de nieuwe regels te volgen.