Roger Lambrecht is overleden. Lambrecht was 25 jaar lang voorzitter van voetbalclub Sporting Lokeren, en is één van de grote iconen van de recente geschiedenis van de club. Hij heeft Lokeren op de voetbalkaart gezet. De bandenmagnaat uit Lokeren werd in 1994 voorzitter en bleef aan het roer tot 2019. 25 jaar lang was Lokeren een stabiele club, maar het einde van Lambrecht zijn tijd verliep in mineur. In 2019 degradeerde Lokeren en verkocht Lambrecht de club van zijn hart aan Louis De Vries. Eén jaar later ging de club in vereffening. Daarna ging Lokeren een fusie aan met KSV Temse en werd het huidige Lokeren-Temse geboren. In zijn tijd als voorzitter behaalde Sporting Lokeren een aantal mooie prijzen. In 2003 werd de club derde en speelde Lokeren het seizoen nadien Europees. Tussen 2010 en 2014 won Lambrecht met Lokeren 2 keer de beker en kwalificeerde Lokeren zich ook 3 keer voor play-off 1. Lambrecht werd 90 jaar.