Burgemeester Anthuenis: "Het duurt allemaal veel te lang, maar de kans is zeer groot dat er morgen een match is"

Lokeren-RWDM is een risicowedstrijd. Dat wil zeggen dat er een combiregeling van kracht is. Supporters van de Brusselse club mogen alleen met de bus komen, onder begeleiding van de politie. Volgens Filip Anthuenis, burgemeester van Lokeren, zijn de ordediensten er klaar voor. Hij gaat er van uit dat er morgen gevoetbald wordt op Daknam. Maar ook voor hem had er sneller duidelijkheid mogen komen.