Nieuws Burgemeester Antheunis onthult infobord Kamp van Lokeren

In Lokeren heeft burgemeester Filip Antheunis vanmiddag een infobord onthuld op de plaats waar vroeger het Kamp van Lokeren stond. Het Kamp van Lokeren werd gebouwd door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog, en is na de oorlog gebruikt als interneringskamp voor collaborateurs. Op het bord staan enkele foto's, samen met een korte uitleg over de verdwenen gevangenis. Het is voor het eerst dat de plaats van het kamp wordt aangeduid met een bord.