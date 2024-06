Burgemeester Ann Panis lijsttrekker voor Open Vld bij gemeenteraadsverkiezingen in Geraardsbergen

In Geraardsbergen zal burgemeester Ann Panis de lijst trekken voor Open Vld bij de gemeenteraadsverkiezingen. Panis is sinds oktober vorig jaar burgemeester van de mattentaartenstad, waar ze Guido De Padt opvolgde. Hij stopte om medische redenen. En Panis gaat nu resoluut voor een tweede ambtstermijn in Geraardsbergen. Haar lijsttrekkerschap werd unaniem goedgekeurd door de partijraad. Zij moet het gezicht worden van de verjonging bij de liberalen. De volledige samenstelling van de lijst wordt binnenkort bekendgemaakt.