Burgemeester Aalst zet 179 agenten in tijdens voetbalwedstrijd en laat maar 220 uit-supporters toe

En dan nog wat sportnieuws. De burgemeester van Aalst zet de grove middelen in bij de thuiswedstrijd van voetbalclub Eendracht Aalst tegen Luik. Die wedstrijd wordt zondag gespeeld en is een risicowedstrijd. Bij de laatste risicowedstrijd thuis tegen RWDM liep het in het Pierre Cornelisstadion danig uit de hand. Er braken toen rellen uit en hooligans brachten vernielingen aan. Christoph D'Haese, de burgemeester van Aalst, wil niets aan het toeval overlaten. Hij zet daarom 4 politiepelotons in, goed voor 179 agenten. En er mogen maar 220 bezoekende supporters binnen. Er is bovendien een specifiek burgemeestersbesluit van toepassing, zo laat de D'Haese weten in een persmededeling.