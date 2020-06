Bij een vliegtuigcrash in het Franse Dieppe zijn twee Oost-Vlamingen om het leven gekomen. Het gaat om een aspirant-pilote van 33 uit Geraardsbergen en een vlieginstructeur van 73 uit Wichelen. De twee waren vanochtend vroeg opgestegen in het West-Vlaamse Wevelgem, maar rond 11 uur stortte het vliegtuigje om een nog onduidelijke reden neer op een helling in Dieppe. Hoe de crash is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Het parket van Dieppe heeft een onderzoek geopend. De vrouw had vanochtend nog een filmpje gepost op Instagram, maar enkele uren later liep het dus mis.