Burgemeester Aalst overweegt maatregelen tegen café na zoveelste incident

Een man is afgelopen nacht zwaargewond geraakt na een incident met een petroleumkachel in Nieuwkerken, bij Sint-Niklaas. De bewoner van een huis in de Vlasbloemstraat lag tv te kijken toen hij achteraan plots een doffe knal hoorde. In een van de kamers was een petroleumkachel ontploft, waarna er brand uitbrak. Om te voorkomen dat het huis in vlammen op zou gaan, pakte de man het toestel met zijn blote handen op en gooide het in de tuin. Daarbij liep hij zware brandwonden op. Hij ademde ook te veel rook in. Het slachtoffer werd naar de brandwondenafdeling van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen overgebracht. In de woning bleef de schade beperkt tot de kamer waar het toestel ontplofte.