Burgemeester Aalst over koopzondag: 'Als het over veiligheid gaat, laat ik niets aan het toeval over'

Het drive-through coronatestcentrum in Sint-Niklaas is dit weekend officieel geopend. Sinds donderdag waren er al testafnames, maar nu kan iedereen uit het Waasland er terecht. Je moet wel eerst online een afspraak maken of doorverwezen worden door een dokter. In het testcentrum op de parking van het Sinbad kunnen zo'n 400 patiënten per dag getest worden. Je blijft in de wagen zitten enkele minuten later kan je alweer naar huis.