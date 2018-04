Op de Antwerpse-steenweg in Sint-Niklaas heeft vannacht een hevige brand gewoed in een gebouw met zes appartementen. Het vuur brak iets na middernacht uit op het gelijkvloers. De bewoners van de bovenliggende appartementen hoorden een luide knal. Niet veel later gingen de rookmelders af. Iedereen kon het gebouw op tijd verlaten en bleef dus ongedeerd. In het appartement waar het vuur ontstond was op dat moment niemand. Het vuur ontstond in de keuken. Een branddeskundige van het Parket kwam ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen. De brandweermannen ontfermden zich over een kat. Ze dienden het beestje onder meer zuurstof toe.