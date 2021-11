Buren Wetterse schutterstoren moeten al zeker tot juni volgend jaar wachten op duidelijkheid

Pas tegen ten vroegste juni volgend jaar zullen de buren van de afgebrande schutterstoren in Wetteren weten bij wie ze moeten aankloppen voor een schadevergoeding. De rechtbank heeft het dossier op de lange baan geschoven, omdat het nog altijd niet duidelijk is wie eigenaar is van het gebouw. De schutterstoren, vlakbij het station in Wetteren, brandde vorig jaar in juli af. Bij de brand kwam een massa asbestdeeltjes vrij en raakten de huizen van heel wat omwonenden beschadigd. Het gebouw maakte ooit deel uit van een café van brouwerij Haacht. Maar de brouwer deed in 2016 eenzijdig afstand van de toren. Dat zou betekenen dat de schutterstoren toen in handen kwam van de staat, maar de Federale Overheidsdienst Financiën betwist dat. Wie aansprakelijk is, moet de rechtbank nu uitmaken. Maar die hakt pas ten vroegste in juni volgend jaar de knoop door. Dat kwam kamerlid Anja Van Robaeys uit Erpe-Mere te weten, na een vraag aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem.