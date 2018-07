En ook in Aalst ging het dak eraf. Aan het grote scherm op de Keizershalparking stroomde een paar duizend man samen. En dat leverde dit aandoenlijk beeld op. Terwijl de massa drie keer uit de bol gaat na de Belgische doelpunten, zit een klein jongetje vooraan er helemaal ontredderd bij. Zeker weten we het niet, maar we gaan er toch vanuit dat hij supporterde voor Japan. Vreugde in het ene kamp, verdriet in het andere. Dat is nu eenmaal voetbal.