Buren en sp.a ongerust over plannen Uplace met Dendermondse Abdijschool

Oppositiepartij sp.a in Dendermonde maakt zich zorgen over de plannen die projectontwikkelaar Uplace heeft met de voormalige Abdijschool. Zoals u weet komen er daar appartementsgebouwen met handelszaken. Maar volgens sp.a zouden de plannen megalomaan zijn. Er komen meer dan honderd woongelegenheden, verdeeld over verschillende woontorens. En twee daarvan zouden acht en negen verdiepingen hoog zijn. Dat zou in een eerste ontwerp staan, dat intussen de goedkeuring heeft gekregen van het schepencollege. Het stadsbestuur wil voorlopig niet reageren en zal volgende week meer uitleg geven. De socialisten en de buren houden in afwachting hun hart vast.