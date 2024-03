Burcht: motorrijder zwaargewond na frontale botsing

Nog in Aalst is Jan Dooms overleden. Jan was één van de drijvende krachten achter Aalst Carnaval, en hoe het volksfeest nu gevierd wordt. In 2010 zorgde hij er mee voor dat Aalst Carnaval erkend werd tot Unesco werelderfgoed. En hij stond aan de wieg van het circusfestival Cirk! in de stad. Dooms heeft ook veel betekend voor de wederopstanding van de Voil Jeanet in Aalst. Toen de figuur dreigde verloren te gaan, nam Dooms het initiatief om het jaar 1988 uit te roepen tot het jaar van de Voil Jeanet. En zo kon hij het tij keren. Daarom is de haring in de vogelkooi van de reuzin Paula, een typisch symbool van de Voil Jeanet, naar Jan vernoemd. De haring heet Jantje.