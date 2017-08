Nieuws Bulderende motoren op Tractorpulling in Zele

15 augustus, het is een vaste afspraak voor al wie van bulderende motoren houdt: de tractorpulling in Zele. Deelnemers moeten met hun voertuig een ballastwagen zo ver mogelijk kunnen trekken. En in Zele kennen ze daar alles van. Het is een van de bekendste wedstrijden in ons land. Wij trokken de laarzen aan, zetten oorbeschermers op en maakten volgend verslag.