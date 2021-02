De politie van Aalst heeft zaterdagavond een inbreker opgepakt aan het federaal administratief centrum in Aalst. Hij werd op heterdaad betrapt en had net een laptop in het gebouw gestolen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De verdachte werd opgepakt aan de André Sierensstraat in Aalst, aan de kant van het vredegerecht, de politierechtbank en FOD Financiën. De feiten speelden zich zaterdagavond 30 januari af rond 18 uur. Een inbraakalarm ging af. De verdachte werd op heterdaad betrapt met een laptop in de handen. De verdachte, een 40-jarige man uit het Brusselse met de Tunesische nationaliteit, werd gearresteerd. Hij zou ook in aanmerking komen voor eerdere inbraken in hetzelfde gebouw. De verdachte werd zondag 31/1 op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter heeft de verdachte aangehouden.