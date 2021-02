De coronacijfers dan: het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag is in het hele land de voorbije week net onder de 120 gebleven. Dat is een daling met 6 procent. Ook het aantal nieuwe besmettingen daalt verder, met 18 procent ten opzichte van een week geleden. In de ziekenhuizen in onze streek zijn er nu in totaal 165 bedden bezet op de verschillende Covid-afdelingen. Dat is er 1 minder dan gisteren, maar wel nog altijd 20 meer dan een week geleden. 26 coronapatiënten hebben intensieve verzorging nodig. In de Aalsterse ziekenhuizen is er opnieuw een lichte stijging, naar 67 patiënten. Ook in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem neemt de druk opnieuw licht toe, met een bezetting van 23 bedden. De afdeling Intensieve Zorg is daar intussen wel al 2 weken Covid-vrij. In het AZ Nikolaas en in het AZ Sint-Blasius neemt de druk lichtjes af in vergelijking met gisteren.