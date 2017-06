Langs de Erembodegemstraat in Aalst zijn de voorbije weken massaal bomen gekapt, en dat zonder vergunning. Het stadsbestuur is dan ook razend want het wilde die terreinen gebruiken om het stadspark uit te breiden. Maar nu zijn de bomen dus allemaal weg. Een projectontwikkelaar kocht de terreinen onlangs over van Electrabel.