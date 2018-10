Buggenhout: Vluchtelingen van vrachtwagen gehaald

Tot zover de politieke situatie in Kruibeke. In Buggenhout zijn vanochtend 5 vluchtelingen uit een vrachtwagen gehaald. Het is het tweede incident op nog geen maand tijd in de gemeente. Het gaat om 5 Eritreeërs. Ze werden onderschept toen de chauffeur halt hield aan vrieshuis Vanden Avenne in de Hanestraat. De vrachtwagen kwam uit Wit-Rusland, en vermoedelijk zijn de transmigranten in Wallonië in de vrachtwagen geklauterd. De illegalen zijn geen onbekenden voor het gerecht. Ze werden eerder al uitgewezen door Frankrijk. De politie nam de vluchtelingen mee voor verhoor. Wellicht worden ze vandaag nog overgebracht naar een asielcentrum.