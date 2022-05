Buggenhout: Tunnel van 700 ton onder spoorweg Dendermonde-Mechelen geplaatst

En volgens de laatste veiligheidsbarometer van VIAS, dat is het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, ligt het aantal ongevallen in ons land terug op het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. In het eerste trimester van dit jaar waren er 8069 letselongevallen, dat zijn er 22% meer dan een jaar geleden. Het aantal dodelijke slachtoffers op Belgische wegen steeg van 74 naar 111 en dat zijn er exact evenveel als in 2019. In onze provincie zien we min of meer dezelfde evolutie. Op de Oost-Vlaamse wegen waren er in totaal 1308 letselongevallen, waarvan 10 met dodelijke afloop. En daarmee zitten we ook min of meer op het niveau van voor de coronapandemie.