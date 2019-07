In Buggenhout trapt stand-up comedian Jeron Dewulf de allereerste TV Oost Vertellingen van dit seizoen af. De comedian komt er z'n gloednieuwe show 'Er was eens... Jeron Dewulf' testen. Het concept van de Vertellingen is hetzelfde: de show is helemaal gratis, het enige wat u moet doen is uw eigen stoeltje meebrengen.