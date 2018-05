Buggenhout maakt zich klaar voor Buggenhout-Buggenhout

En we blijven nog even bij het voetbal. Vandaag vierden de spelers van Club Brugge op de Brugse Grote Markt hun titel. Maar ook gisterenavond was het al groot feest. En daarvoor zakte blauw zwart af naar discotheek Club Exo in Sint-Niklaas. De club is de laatste jaren hot in het voetbalwereldje. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Brugse spelersgroep in Sint-Niklaas komt feestvieren. Ook de vorige titel van Club in 2016 werd in de discotheek gevierd.