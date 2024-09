Buggenhout maakt quiz voor inwoners om nieuw politiereglement van 200 pagina's te leren kennen

Weet u of u in uw gemeente op zondag het gras mag maaien, of hoe hoog uw haag mag zijn? Zulke zaken zijn terug te vinden in het politiereglement. De gemeente Buggenhout heeft zo een nieuw reglement klaar van maar liefst 200 pagina's. En om dat hapklaar te maken voor de burgers, heeft de politiezone een online quiz ontwikkeld. Zo kan u inschatten wat u al weet, en wat u misschien toch nog eens moet opzoeken.