Buggenhout is trotse middagstad van 1000 km voor Kom op tegen Kanker in 2025

De gemeente Buggenhout mag volgend jaar, op donderdag 29 mei het peloton verwelkomen van 'De 1000 kilometer voor Kom op tegen Kanker'. De gemeente is daarmee één van de vier gaststeden in Vlaanderen waar de vele honderden fietsers halt zullen houden. Dat vergt een hele organisatie, waar het gemeentebestuur samen met Kom Op Tegen Kanker nu aan begint. Tijdens het event wordt er vier dagen gefietst om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Vorig jaar was Aalst één van de gaststeden.