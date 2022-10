Bufferbekkens moet ervoor zorgen dat spoorlijn Brussel-Oostende niet meer onder water komt te staan

In Gijzegem, bij Aalst, is vanochtend rond zeven uur een bestelwagen tegen de gevel van een huis terechtgekomen. Er raakte niemand gewond. De bestuurder was onder invloed. Kort voor het ongeval zou hij volgens getuigen ook door een rood licht zijn gereden. De gevel liep aanzienlijke schade op. Op het moment van de klap was de bewoner van het huis aanwezig, hij kwam er met de schrik vanaf. Het is niet de eerste keer dat auto's hier hun bocht missen. Daarom werden er jaren geleden al metalen paaltjes gezet om de veiligheid te vergroten. De bestelwagen ramde nu eerst die paaltjes om daarna toch nog tegen de gevel aan te rijden. De straat was een tijdlang afgesloten in beide richtingen.