Bubbelconcerten in De Casino, honger bij artiesten en publiek is groot

In De Casino in Sint-Niklaas kan je sinds dit weekend elke avond naar bubbelconcerten. En dat na een pauze van een half jaar, door corona. Onder de noemer 'De Casino strikes back' weerklinkt nu opnieuw live-muziek. Alles verloopt coronaproof uiteraard. En de honger naar concerten is groot, zowel bij de artiesten als het publiek. Zo zagen we gisteravond.