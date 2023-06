Bruny Nsimba verhuist van SK Beveren naar FCV Dender

Transfernieuws uit het voetbal dan. FCV Dender heeft met Bruny Nsimba een nieuwe aanvaller aan z'n selectie toegevoegd. De trouwe TV Oost kijkers zullen Nsimba ongetwijfeld wel kennen. Het voorbije halfjaar speelde hij namelijk bij SK Beveren. In de geelblauwe kleuren speelde hij elf wedstrijden. Daarin wist hij drie keer te scoren. Hij pikte onder meer een goaltje mee in de wedstrijd tegen... Dender. In Beveren was Nsimba einde contract. Bij Dender tekende hij een contract voor twee jaar, met optie op nog een extra seizoen.