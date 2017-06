Op de Steenweg Hulst-Lessen in Temse is gisteravond rond zes uur een motorrijder van 42 jaar om het leven gekomen. De motorrijder uit Temse knalde in de flank van een auto. Wellicht kwam de wagen van of op de oprit gereden. Dat wordt nog onderzocht. De klap was enorm. De motorrijder kwam pas vijftig meter verder met een doodsmak op het asfalt terecht. Alle hulp kwam te laat. De man stierf ter plaatse.