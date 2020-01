Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) verlaat na 25 jaar Beverse politiek

In de Sint-Niklase deelgemeente Nieuwkerken is gisteravond een man opgepakt die verdacht wordt van brandstichting in een leegstaande woning. Het was een jongen uit de buurt, die ook actief is bij de jeugdbrandweer, die de brand opmerkte en onmiddellijk de hulpdiensten verwittigde. Hij zag ook hoe een man over de omheining klauterde en via de achtertuinen probeerde weg te vluchten. De politie trof de man al snel aan terwijl de brandweer de brandhaard bluste. Naar alle waarschijnlijkheid ging het om een dakloze die zijn toevlucht had gezocht tot de zwaar vervallen woning en er wat rommel in brand had gestoken om zich op te warmen.