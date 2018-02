Nieuws Bruggen over E17 in Temse en Kruibeke krijgen opknapbeurt

embed

Vier bruggen over de E17 in Temse en Kruibeke krijgen volgend jaar een grondige opknapbeurt. Het gaat om de bruggen aan de Hoogkamerstraat en Korte Landmolenstraat in Temse. In Kruibeke worden de bruggen aan de Perstraat en Kruibekesteenweg aangepakt. Fietsers en pendelaars klagen al een tijdje over de slechte staat van het wegdek. Het is er niet veilig. Daarom zal het Vlaams Gewest in samenwerking met de gemeentebesturen van Kruibeke en Temse de bruggen volledig vernieuwen. Heel belangrijk daarbij is de aanleg van veiligere en bredere fietspaden.