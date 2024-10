Brouwerij The Musketeers uit Sint-Gillis-Waas brengt als eerste alcoholvrij biertje uit op vat

Alcoholvrij bier is u wellicht niet onbekend. Maar tot nu kon je het enkel uit een flesje drinken. Daar is nu verandering in gekomen. Want brouwerij The Musketeers in Sint-Gillis-Waas hebben in een café in Borgerhout het eerste vat alcoholvrij bier geïnstalleerd. Het biertje heet Troubadour Zestra. Alcoholvrij bier is gevoelig aan de groei van bacteriën en andere organismen. En daarom was het een heel moeilijke taak om het bier op vat te krijgen. Maar het is nu toch gelukt.