Nieuws Bronzen Publica Award voor restauratieproject kleibaggeraar in Stekene

embed

Twee publieke bouwprojecten in onze streek hebben gisteravond de Publica Award gekregen, dat is een prijs voor een geslaagde samenwerking tussen de overheid en de bouwsector. Zowel de kleibaggeraar in Stekene als het Kasteel van Berlare kregen de prijs in de categorie 'behoud van architecturaal erfgoed. Ze laten daarmee projecten als bijvoorbeeld het Havenhuis en het Steen in Antwerpen achter zich. De historische kleibaggeraar in Stekene staat aan het Steengelaag, een gebied dat nu beschermd is en dat bestaat uit drie waterputten. Daar is tot in de jaren 70 aan kleiwinning gedaan, en de kleibaggeraar werd daar al sinds 1913 voor gebruikt. De gemeente onderzoekt nu hoe ze de constructie het best kan bewaren en herstellen, om zo te voorkomen dat ze verder aftakelt.