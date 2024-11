Bromfietser zwaargewond na aanrijding in Waasmunster

Bij een verkeersongeval in de Stationsstraat in Waasmunster is vanmiddag een bromfietser zwaargewond geraakt. De bromfietser reed richting centrum en knalde in de flank van een auto die uit een zijstraat kwam gereden. De bestuurster had de bromfietser niet opgemerkt. Een ziekenwagen en MUG-team kwamen ter plaatse om de bromfietser de eerste zorgen toe te dienen. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval zorgde tijdelijk voor verkeershinder.