Bromfietser zwaargewond na aanrijding in Sint-Gillis-Waas

In de Stationsstraat in Sint-Gillis-Waas is gisteravond een bromfietser zwaargewond geraakt bij een ongeval. De jongeman reed met zijn scooter op de fietssnelweg Sint-Niklaas - Hulst, maar verleende geen voorrang. Hij knalde in de flank van een personenwagen, waarna het slachtoffer over de wagen werd gekatapulteerd. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. Hij werd uiteindelijk met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De bestuurder van de auto raakte niet gewond, maar was wel onder de indruk van het gebeuren.