De verkeersellende in en rond Oordegem is zo goed als voorbij, want de werken aan de Grote Steenweg N9 zijn bijna afgerond. Dat wil zeggen dat verkeer weer in beide richtingen mogelijk is. Het voorbije anderhalf jaar is er gewerkt aan een gescheiden rioleringsstelsel, maar ook de weg zelf is volledig heringericht. Maar daardoor was alle verkeer richting Wetteren een tijd lang niet meer mogelijk. De aannemer moet enkel nog de voetpaden en parkeer-stroken verharden, maar tegen morgen zou de baan volledig vrij moeten zijn.