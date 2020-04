Een dronken Tsjechische trucker heeft zondagavond heel wat brokken gemaakt in de Waaslandhaven. Op het kruispunt van de Ketenislaan met de Steenlandlaan reed hij met zijn tankwagen in op de afsluiting van een transportfirma. Bij aankomst van de hulp- en ordediensten was er van de chauffeur in eerste instantie geen spoor, maar niet veel later dook hij toch op. De man hield geen verwondingen over aan het ongeval, maar werd wel door de politie meegenomen om in de cel te ontnuchteren. Bij het ongeval waren ook enkele honderden liters diesel weggestroomd, afkomstig uit de lekgeslagen brandstoftank.