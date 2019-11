Broers Cassiman zijn topfavoriet om op het Ros Beiaard te mogen zitten

Modelbouwers van de Nederlandse Meccano Gilde hebben gisteren de feestzaal van het gemeentehuis in Temse ingepalmd met hun metalen constructies. Het is intussen al de tiende keer dat de hobbyisten er samenkomen om hun favoriete speelgoed te etaleren. Het merk is nu in Japanse handen, maar de modellen in Temse komen allemaal uit de originele bouwdozen van Meccano, die tot in 1979 in Engeland werden gemaakt.