Politiek kan wel eens tot hevige discussies leiden aan tafel in de vele huiskamers. Zeker wanneer de meningen en voorkeuren uitgesproken zijn. Bij de familie Guns in Aalst zouden we ook wel eens een vlieg willen zijn op een familiefeestje. Want daar strijden broer en zus deze gemeenteraadsverkiezingen voor elk een andere partij. Sanne staat op de lijst bij Groen, en Sten staat op de lijst bij cd&v.