Op de Fonnefeesten, die naast het muziekfestival Lokerse Feesten ook deel uitmaken van de Feestweek in die stad, is er een abrupt einde gekomen aan een ludieke traditie. Al decennialang is er namelijk de regel dat vrouwen een gratis cocktail krijgen als ze hun borsten even flashen aan de cocktailbar. De organisatie zegt er nooit eerder klachten over te hebben gekregen, maar dit jaar legt de politie toch een verbod op. Tot groot ongenoegen van heel wat vrouwelijke fans van deze jarenlange traditie. Zij vinden dat ze beknot worden in hun persoonlijke vrijheid.