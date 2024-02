Brihang, Joost en Daan komen naar Rock Zottegem

Slecht nieuws is het niet, maar 'Bad News' is wel de titel van de debuutsingle van de Aalsterse zangeres Gisèle. Joke Verhulst, want dat is de echte naam van Gisèle, raakte enkele jaren geleden tot in de finale van de tv-talentenjacht 'The Voice van Vlaanderen'. Maar daarna heeft ze zich de afgelopen twee jaar volledig toegelegd op het schrijven van een eigen repertoire. 'Bad News' is daar nu de eerste worp van. Dit najaar komt haar eerste ep uit.