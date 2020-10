Sport Brent Van Moer voor start Vuelta: 'Sinds lang nog eens stress voor een koers'

Het was vandaag een bijzondere dag voor Brent Van Moer uit Beveren. De 22-jarige renner van Lotto-Soudal stond deze middag voor het eerst aan de start van een grote ronde. In de Vuelta, dat is de Ronde van Spanje, wachten Van Moer heel wat klimkilometers. Niet meteen het favoriete domein van een type klassiek renner met tijdrijderscapaciteiten. Voor een jonge prof als Van Moer is het de komende weken dan ook in de eerste plaats ervaring doen.