Nu zondag staat Parijs-Roubaix op het programma, de laatste kasseiklassieker van het wielervoorjaar. Voor Brent Van Moer wordt het de eerste keer dat hij bij de profs aan de start zal staan. De Beverenaar zal in functie van kopman Florian Vermeersch moeten rijden. Maar zelf start hij ook wel met de nodige ambitie. Want bij de beloften was Van Moer altijd kei-goed in Roubaix.