Brent Van Moer (Lotto-Soudal) voor het eerst naar Tour de France

Het Beverse wielertalent Brent Van Moer start binnen een dikke week aan z'n allereerste Ronde van Frankrijk.

Van Moer pakte eind vorig maand op indrukwekkende wijze z'n allereerste profzege in het Criterium Du Dauphiné. Een belangrijke rittenkoers als voorbereiding op de Tour de France. Ook in andere belangrijke wedstrijden eerder dit jaar liet hij al mooie dingen zien. En dat wordt nu dus beloond. Met ook nog Thomas De Gendt en Jasper De Buyst zitten er in totaal drie streekgenoten in de Tourselectie van Lotto-Soudal.