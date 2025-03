Beverenaar Brent Van Moer van Lotto is een van de vele streekrenners die vandaag aan de start staat van de Omloop Het Nieuwsblad. Met Belgisch kampioen Arnaud De Lie in de rangen, hoopt de ploeg een mooi resultaat te kunnen neerzetten. Van Moer kende vorig seizoen veel pech, door enkele valpartijen op slechte momenten, en hoopt zich nu meer in de kijker te kunnen rijden.