Brent Van Moer (Lotto Dstny): "Ook al ben ik gevallen, een start aan een koers als de Ronde wil je niet missen"

Brent Van Moer haalt opgelucht adem nadat hij gisteren in Dwars door Vlaanderen mee betrokken was in de zware valpartij met ondermeer Van Aert en Stuyven. In de aanloop naar de Kanarieberg ging een groep renners tegen een snelheid van meer dan 70 km per uur tegen het asfalt. De renner uit Beveren kuste er de grond, maar houdt enkel wat schaafwonden over aan de val. En zo kan Van Moer zondag starten in Vlaanderens Mooiste.