De sport dan. Zondag is het zover, Parijs-Roubaix, in de hel van het Noorden. Eén week na de Ronde van Vlaanderen staan alle favorieten opnieuw aan de start, en ook enkele Oost-Vlamingen dromen van een ereplaats. Wij vertoefden vandaag in het zog van de rode brigade van Lotto. Met Jasper De Buyst uit Erpe-Mere, en Brent Van Moer uit Beveren.